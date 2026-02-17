Video: Detienen partido del Real Madrid y Benfica por supuestos insultos racistas

El partido de los playoff de la Champions League entre el Real Madrid y Benfica se vio empañado por aparentes insultos racistas hacia el brasileño Vinicius Jr.

El delantero merengue sacó un verdadero golazo al minuto 50 con un dardo imposible casi al ángulo, pero corrió a festejarlo a una esquina del estadio, bailando a la afición.

Esto provocó los reclamos de los futbolistas del Benfica, quienes reprocharon la acción.

Sin embargo, en uno de esos intercambios, Vini corrió a decirle al árbitro que supuestamente el jugador argentino Prestianni le habría dicho “mono”, lo que provocó comenzar el protocolo de racismo de la UEFA.

The moment of Vinicius complaining about racism and the referee stopping the match !!!



pic.twitter.com/J3lPzBMszU — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) February 17, 2026

Vinicius se sentó en el banquillo en una señal de protesta por la acción. El partido se detuvo por varios minutos y luego fue reanudado sin mayor sobresalto.

Tanto el Benfica como el propio Prestianni podrían verse perjudicados de una fuerte sanción en caso de confirmarse la acción.



