Video: Conozca a las mascotas del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer a las tres mascotas de cara a la próxima Copa del Mundo 2026.

Se trata de Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana, que fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, según reveló el propio ente mundial.

“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”, expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Los tres animales cuentan con una animación digital de primer mundo y como parte de las novedades, estas serán las primeras mascotas oficiales de un Mundial que se incorporarán como personajes interactivos en FIFA Heroes, un nuevo título que saldrá el próximo año.

El alce Maple.

Nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple™ destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar.

Maple, Mascotas Mundial 2026

El jaguar Zayu.

Habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu, cuyo nombre significa “unidad”, “fortaleza” y “alegría”, es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya.

Zayu, Mascotas Mundial 2026

El águila Clutch.

Recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch predica con el ejemplo, levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas. Clutch tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo.

Clutch, Mascotas Mundial 2026




