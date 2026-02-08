Video: Colapso de juego mecánico en feria deja dos muertos y al menos 12 heridos

Un juego mecánico colapsó este sábado durante una feria en la ciudad de Faridabad, en el norte de India, provocando la muerte de dos personas, entre ellas un inspector de policía, y dejando al menos 12 personas lesionadas.



El accidente ocurrió alrededor de las 6:15 p.m. de este sábado, cuando la estructura de la atracción comenzó a inclinarse de manera repentina mientras se encontraba en funcionamiento, con varios pasajeros a bordo.

En medio de la emergencia, un agente de policía que intentaba auxiliar a otras personas fue impactado por el juego, lo que le ocasionó la muerte, de acuerdo con información del medio Times of India.



Tras el incidente, el ministro en jefe de la India, Nayab Singh Saini, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que ordenó garantizar atención médica inmediata a los heridos.



Las autoridades informaron que se tomarán medidas contra el operador responsable de la atracción, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del desplome.

