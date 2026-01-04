EN VIVO
Video: "Buenas noches, Feliz Año", dice Nicolás Maduro en oficinas de la DEA

El mandatario venezolano aparece caminando por un corredor y saludando antes de ser llevado a una cárcel en Nueva York.

Por Daniel Jiménez 3 de enero de 2026, 20:34 PM

Diversos periodistas y comunicadores estadounidenses, como Paul Mauro de Fox News, y algunos medios de comunicación, como CNN en EspañolRT, y El Tiempo, entre otros, publicaron un video de Nicolás Maduro en las oficinas de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Incluso este video también lo posteó Rapid Response 47 en X, que es la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca. 

En las imágenes se observa al mandatario venezolano caminando por un corredor, escoltado por agentes del organismo estadounidense. Mientras avanza, Maduro dirige un breve saludo a las personas presentes.


“Buenas noches, Feliz Año”, dijo Maduro mientras era trasladado por las instalaciones.

El venezolano ya está en una prisión en Brooklyn, donde espera su audiencia, inicialmente programada para este lunes. 

