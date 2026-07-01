Video: Bomberos de Costa Rica rescatan a un gato entre los escombros en Venezuela

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica rescató este miércoles a un gato que permanecía atrapado entre los escombros en Playa Grande, Venezuela, como parte de la misión internacional de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron ese país.



La institución dio a conocer el rescate mediante el chat de prensa, donde compartió imágenes del momento en que el animal fue extraído con vida.



"¡NADIE QUEDA ATRÁS!", escribió el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica al destacar la labor realizada por el Grupo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).



El rescate ocurrió durante las operaciones que el equipo costarricense mantiene en Playa Grande, una de las comunidades afectadas por los fuertes sismos registrados la semana anterior.



Los bomberos continúan colaborando junto a equipos internacionales en la localización y rescate de personas que permanecen bajo los escombros, así como en la atención de otras emergencias derivadas del desastre.



La misión costarricense forma parte de los esfuerzos internacionales desplegados en Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.



