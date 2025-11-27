Video: Biólogo rompe en llanto tras hallar la flor más rara del mundo en Sumatra

Después de 13 años de búsqueda incansable, un equipo científico logró documentar en video la aparición de una de las flores más enigmáticas y escasas del planeta: la Rafflesia hasseltii.

El hallazgo ocurrió el 25 de noviembre de 2025 en la selva tropical de Sumatra, Indonesia, y conmovió al mundo cuando el biólogo indonesio Septian “Deki” Andrikithat rompió en llanto al presenciar la apertura de sus enormes pétalos rojizos.

El momento, registrado por su compañera de expedición, se volvió viral y simbolizó la culminación de un sueño científico marcado por la perseverancia y el amor por la naturaleza.

El hallazgo no fue casual. Durante más de una década, Deki y su equipo enfrentaron expediciones arduas, caminatas de hasta 23 horas seguidas y riesgos propios de la selva, como la presencia de tigres y la compleja geografía del terreno.

La espera frente a un capullo prometedor, bajo la amenaza de la noche y el agotamiento, culminó en un instante único: la apertura de la flor más rara del mundo.

A life-changing encounter in Sumatra: Rafflesia hasseltii grows in just a few remote, tiger-patrolled rainforests, accessible only under permit and seen by few. We trekked day and night to find it, and look what happened when we did: pic.twitter.com/8RpiXZSFgD — Chris Thorogood (@thorogoodchris1) November 19, 2025

¿Qué hace especial a la Rafflesia hasseltii?

Pertenece al género Rafflesia , famoso por albergar algunas de las flores más grandes y extrañas del planeta.

, famoso por albergar algunas de las flores más grandes y extrañas del planeta.

Es una especie parásita , sin hojas, tallo ni raíces visibles, que vive oculta en enredaderas tropicales.

, sin hojas, tallo ni raíces visibles, que vive oculta en enredaderas tropicales.

Su ciclo de floración es efímero y excepcional, lo que convierte cada aparición en un acontecimiento botánico extraordinario.

La fragilidad de su existencia y la dificultad para encontrarla hacen que cada hallazgo sea un verdadero tesoro científico.

El redescubrimiento de la Rafflesia hasseltii no solo representa un triunfo para la botánica, sino también un llamado urgente a la conservación. Según el profesor Chris Thorogood, de la Universidad de Oxford, proteger la selva de Sumatra frente a la deforestación y la expansión de plantaciones de palma es vital para garantizar la supervivencia de esta especie.