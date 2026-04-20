Video: Balacera en zona arqueológica mexicana de Teotihuacán deja una canadiense muerta

Una canadiense fue asesinada a tiros este lunes en la zona arqueológica de las pirámides Teotihuacán, en el centro de México, por un hombre que después se suicidó, informaron autoridades.



Cuatro personas más resultaron heridas por arma de fuego en el ataque en uno de los conjuntos arqueológicos más emblemáticos del país, informó Cristóbal Castañeda, el secretario de Seguridad del Estado de México, donde se ubican las pirámides.



El funcionario agregó que los heridos son dos colombianos, una rusa y otra canadiense.



Además, se registraron dos lesionados por "caídas", detalló la Secretaría de Seguridad local en un comunicado.



"Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X.



Autoridades federales hallaron "un arma de fuego, un arma blanca (cuchillo) y cartuchos útiles" en el sitio, que permanece bajo resguardo de policías estatales y la Guardia Nacional, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad federal.



Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, desde donde diariamente se realizan paseos para turistas nacionales y extranjeros.