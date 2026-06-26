Video: Avión ligero choca contra rascacielos de 528 metros en la capital china

Un avión deportivo ligero se estrelló contra la CITIC Tower, el edificio más alto de Beijing, en un hecho que generó alarma en la zona financiera de la capital china (ver video adjunto).



Videos difundidos en redes sociales muestran fragmentos cayendo desde el rascacielos, así como la rápida evacuación de personas del edificio tras el impacto.



De acuerdo con la información preliminar, la aeronave habría colisionado contra los niveles superiores de la torre, que mide aproximadamente 528 metros de altura, provocando la dispersión de escombros sobre la acera y áreas verdes cercanas.



Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo víctimas, cuántas personas viajaban a bordo de la aeronave ni el punto de origen del vuelo.



Tampoco se han detallado las circunstancias que llevaron al accidente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.



