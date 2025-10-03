Video: Avión aterriza de emergencia sin su tren delantero

Un avión de la aerolínea dominicana Sky High realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, tras presentar una falla técnica en su tren de aterrizaje delantero.

La aeronave, modelo Embraer 190, se encontraba en un vuelo de prueba con siete ocupantes a bordo, informó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) mediante un comunicado. El aterrizaje se produjo a las 5:20 p. m., luego de que se detectara la avería en el sistema de aterrizaje.

“El aterrizaje se realizó sin que se registraran personas heridas, gracias a la oportuna activación de los protocolos establecidos y a la rápida respuesta de los equipos de emergencia del aeropuerto”, destacó el IDAC.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el incidente no dejó personas heridas.

El IDAC también informó que acompaña a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) en las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del incidente.