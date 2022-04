Video: Autoridades reportan al menos 13 heridos en tiroteo en el metro de Nueva York

Al menos 13 personas resultaron heridas durante un tiroteo en una estación de metro de Brooklyn en Nueva York donde fueron encontrados "varios dispositivos no detonados", dijeron el martes las autoridades.



"A las 08H27 (12H27GMT) la policía respondió la llamada al 911 de una persona herida en el metro" en Brooklyn, dijo a la AFP una portavoz de la policía de Nueva York.

El departamento de bomberos dio una cifra de "13 heridos por el momento" mientras que la cadena ABC News citó a fuentes policiales que informaron que al menos cinco personas fueron heridas de bala en el incidente ocurrido en la estación de la calle 36.

"No había aparatos explosivos activos en ese momento", tuiteó el departamento de policía (NYPD).

"Por favor despejen el área" dijo el NYPD e instó a los testigos a comunicarse con la policía para ofrecer datos.

HAPPENING NOW - Active shooting at New York City subway station. Suspect detonated multiple devices. Suspect is on the run. pic.twitter.com/aUyNqfKWdi