Video: Ataque israelí alcanza televisión estatal iraní en Teherán

Un bombardeo israelí alcanzó el lunes el edificio de la Radio Televisión de la República Islámica de Irán (IRIB), lo que interrumpió inmediatamente la transmisión en vivo.



La explosión ocurrió mientras una presentadora hacía un directo en la televisión criticando a Israel, antes de que se le viera abandonar la transmisión, informaron los medios iraníes, que compartieron un video del ataque.



La cadena reanudó su transmisión tras el ataque. “El régimen [Israel] desconocía el hecho de que la voz de la revolución islámica y del gran Irán no será silenciada con una operación militar”, dijo Hassan Abedini, un alto funcionario del servicio de radiodifusión.



Poco antes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió que la televisión y la radio estatales iraníes estaban “a punto de desaparecer”.

