Video: Así viven en Caracas la captura de Maduro

La madrugada de este sábado, los venezolanos se despertaron con la noticia de su presidente, Nicolás Maduro, fue capturado por unidades especiales estadounidenses tras una planificada operación militar.



Ante esto, los ciudadanos de diferentes partes del país suramericano han decidido guardar la calma y mientras el resto de venezolanos por el mundo celebran la caída de a quien consideran un dictador, los residentes solo han salido para abastecerse de comida (ver el video adjunto en la portada de cómo se vive la situación en Caracas).



Según explicó el presentador tico Jair Cruz, quien está en la capital venezolana, la noticia fue recibida por los locales por medio de redes sociales y se ha recomendado no salir de los hogares.

Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por las fuerzas especiales estadounidenses. Ahora el venezolano enfrentará cargos por terrorismo y narcotráfico en Estados Unidos.



En conferencia de prensa, el mandatario Donald Trump indicó que Estados Unidos "gobernará" Venezuela hasta que pueda producirse una transición política.

