Video: Así se enteraron cruzrojistas ticos de que sus colegas lograron rescatar a Hernán Gil

Los miembros de la Cruz Roja en Costa Rica celebraron este jueves el rescate de Hernán Gil luego de recibir la noticia mediante una comunicación por radio desde Venezuela. Ese momento quedó registrado en video (ver adjunto).



Las imágenes muestran el instante en que los equipos en territorio nacional fueron informados de que sus compañeros lograron completar con éxito la extracción del venezolano, quien permaneció atrapado durante más de siete días bajo los escombros tras los terremotos.



Tras escuchar la confirmación, los cruzrojistas reaccionaron con aplausos, abrazos y muestras de alegría. El anuncio puso fin a varios días de seguimiento permanente al operativo internacional.



La Cruz Roja Costarricense también confirmó el éxito del rescate por medio de un mensaje en sus redes sociales.

​"¡Hernán está afuera! Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana. ¡Lo hemos logrado!", publicó la institución.

La operación reunió a especialistas de Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, Chile, El Salvador y Portugal. Los equipos trabajaron durante 114 horas continuas para completar una de las maniobras de rescate más complejas de los últimos años.



El video refleja la emoción con la que los cruzrojistas costarricenses recibieron la noticia y el orgullo por el trabajo realizado por sus compañeros durante la misión internacional.



