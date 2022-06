Video: Así funciona el interceptor de basura en el río más contaminado del mundo

Con un plan piloto buscan detener las toneladas de basura que llegan a los océanos por medio del río Motagua, en Honduras.



Según datos de la fundación The Ocean Cleanup, aproximadamente 20.000 toneladas fluyen a través de este río hacia el Mar Caribe por año.

Lo que significa que, solo el río Motagua, es responsable del 2% de las emisiones globales de plástico a los océanos.

BREAKING: we are now testing our Interceptor Trashfence in Guatemala's Rio Motagua Basin home to what we believe to be the world's most polluting river. pic.twitter.com/3mK9CiiwZH

El proyecto

Según informó el medio internacional, La Prensa Libre, Boyan Slat es un inventor neerlandés que abandonó sus estudios en ingeniería aeroespacial para convertirse en ambientalista, así nació The Ocean Cleanup, que busca limpiar los ríos del mundo.

Tras dos años de ideas, crearon el proyecto experimental Interceptor Trashfence y lo pusieron a prueba esta semana.

Se trata de un interceptor tipo valla, de varios metros de ancho y ocho de alto que interceptan el río y detienen el paso de basura.

Sin embargo, a pesar de su gran capacidad, esto no es suficiente, a pesar de su gran tamaño, y que logró detener grandes cantidades de basura plástica, la estructura no resistió la presión del agua.

For reference: Interceptor Trashfence is big. It stands 8m tall and 50m wide. As you can see, the first flash floods of Guatemala’s rainy season did some damage, but we’re already working on repairs to reduce the 20M kgs of plastic flowing into the Caribbean Sea every year. pic.twitter.com/jRyvQD8u4f