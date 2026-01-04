Video: Así fue la llegada de Nicolás Maduro a cárcel considerada “infierno en la tierra”

Esta nota fue realizada con colaboración del periodista Elías Alvarado.

La llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos culminó con su ingreso a la Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal de alta seguridad conocida por exreclusos y organizaciones de derechos humanos como el “infierno en la tierra”, debido a sus duras condiciones de encierro y a los constantes señalamientos por fallas en infraestructura y atención básica.

El ingreso fue a eso de las 9 p.m. hora local, 8 p.m. hora de Costa Rica.

El helicóptero que trasladaba a Maduro aterrizó a unas quince cuadras del centro penitenciario, desde donde fue movilizado vía terrestre bajo un amplio despliegue de seguridad. El exmandatario iba encapuchado, escoltado por fuerzas federales, en un traslado que se realizó con estrictos protocolos y sin acceso a la prensa.

Un penal de alto perfil

El MDC Brooklyn alberga actualmente y ha albergado a reclusos de alto perfil, entre ellos:

Sean “Diddy” Combs , artista y empresario del hip-hop, detenido y a la espera de proceso judicial.

Ismael “El Mayo” Zambada , cofundador del Cártel de Sinaloa, extraditado a Estados Unidos.

Rafael Caro Quintero y Néstor Isidro Pérez Salas (“El Nini”) , vinculados a organizaciones del narcotráfico mexicano.

Luigi Mangione, un recluso que, según reportes recientes, ha adquirido notoriedad dentro del centro penitenciario.

La captura y traslado de Maduro se dieron tras un operativo militar de gran escala. Según un alto funcionario venezolano, que habló bajo condición de anonimato para referirse a informes preliminares a New York Times, al menos 40 personas —entre civiles y soldados— murieron durante el ataque.

Funcionarios estadounidenses indicaron que más de 150 aviones fueron desplegados para neutralizar las defensas aéreas, lo que permitió que helicópteros militares transportaran a las tropas que asaltaron la posición donde se encontraba Maduro.

El ingreso del exmandatario al MDC Brooklyn abre un nuevo capítulo en un proceso judicial que ahora se desarrollará en territorio estadounidense, dentro de una de las cárceles federales más temidas y vigiladas del país.