Video: Así fue el rescate de estudiantes que quedaron atrapados en montaña rusa en Texas

Ocho estudiantes fueron rescatados la noche de este jueves tras quedar atrapados en una montaña rusa del parque Pleasure Pier, en Galveston, Texas. La emergencia se extendió por más de tres horas y obligó al cierre temporal del parque de diversiones.

El incidente ocurrió en la atracción Iron Shark, una de las más altas del parque. El juego mecánico se detuvo durante el ascenso inicial mientras transportaba a los pasajeros, según informaron medios internacionales como CNN y The New York Times.

El Departamento de Bomberos de Galveston recibió la alerta a las 5:37 p. m. Equipos de emergencia desplegaron un camión con escalera para evacuar a cada persona de forma individual. Las autoridades colocaron arneses de seguridad a los ocupantes antes del descenso.

El Distrito Escolar Independiente de Houston confirmó que los afectados eran estudiantes que participaban en una excursión organizada por Energized for STEM Academy Middle School y STEM Academy High School.

“Estamos agradecidos porque todos los estudiantes, personal y acompañantes se encuentran a salvo. La administración mantiene contacto directo con las familias”, indicó el distrito escolar en un comunicado, según Fox.

Videos captados desde helicópteros de medios locales mostraron a los estudiantes detenidos a gran altura mientras avanzaba el operativo de rescate.

La empresa Landry’s Inc., propietaria de Pleasure Pier, informó que la montaña rusa presentó una falla mecánica. Sin embargo, aseguró que el sistema de seguridad funcionó correctamente y detuvo el juego para proteger a los pasajeros.

La compañía agregó que la atracción permanecerá fuera de servicio hasta completar una inspección técnica.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué provocó la avería.

Iron Shark es una montaña rusa con una elevación vertical de 100 pies (aproximadamente 30,48 metros), caída en ángulo pronunciado y velocidad máxima de 52 millas por hora.