Video: Así festejaron los jugadores del Arsenal su título

El Arsenal celebró por todo lo alto el título de la Premier League. Así queda claro con los videos y fotografías que publicó el club en las redes sociales.

Esta vez sí fue la vencida para los Gunners que terminaron sonriendo en la temporada a falta de un partido para cerrar la Premier.

Este domingo, a las 9 a. m., el Arsenal tendrá la fiesta en su estadio ante el Crystal Palace, en el último partido liguero.

El equipo de Mikel Arteta no celebrara en la Premier desde hace 22 años, en la época de de "Los Invencibles" de Arsène Wenger con Henry, Robert Pirès y Patrick Vieira.

La emoción no quedó ahí, pues hay que recordar que el Arsenal enfrentará al PSG el sábado 30 de mayo a las 10 a. m. en la final de la Champions League.