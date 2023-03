Video: Arsenal resiste a la presión y mantiene la ventaja en la cima

12 de marzo de 2023, 10:41 AM

El Arsenal, líder de la Premier League, dio un nuevo paso adelante en su objetivo de ganar el título al golear este domingo 3-0 en su visita al Fulham (8º) y mantener la distancia con el Manchester City (2º) en cinco puntos.



Los dirigidos por Pep Guardiola se habían colocado el sábado a dos puntos de los 'Gunners' tras superar 1-0 al Crystal Palace, metiendo toda la presión al líder, que respondió 24 horas después con un partido muy solvente.



El equipo entrenado por Mikel Arteta no dio opción al suspense y mató el partido en la primera parte, con los goles de los brasileños Gabriel Magalhaes (21') y Gabriel Martinelli (26') y el tercero del noruego Martin Odegaard (45+2').



Pese a que ya no hubo goles en la segunda parte, los 'Gunners' mantuvieron su exhibición de juego y crearon numerosas ocasiones para haber aumentado las diferencias.



Es la quinta victoria consecutiva del Arsenal, que en este tramo decisivo de la temporada está aguantando la presión del Manchester City, que el sábado se impuso por la mínima al Crystal Palace gracias a un solitario gol de penal del noruego Erling Haaland.



A once partidos para el final del campeonato, el Arsenal parece recuperado del bache sufrido a comienzos de enero, cuando sumó tres partidos consecutivos sin ganar, con un empate y dos derrotas, una de ellas precisamente ante el City, en un encuentro aplazado de la primera vuelta.