Video: Al menos 37 muertos en un accidente de autobús en Perú

Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús cayó a un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú.

El chofer de la camioneta está detenido tras arrojar positivo al test de alcoholemia, informó la policía.

El siniestro ocurrió de madrugada y es uno de los peores de los últimos años en Perú, donde son frecuentes los accidentes en las carreteras.

El autobús de dos pisos con más de 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, chocó de frente con la camioneta en una curva, en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.

"Tenemos una cifra de 37 fallecidos (...) además de 24 heridos", dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.

Hay varios heridos graves, por lo que el balance de muertos puede aumentar, añadió vía telefónica.

La gran cantidad de siniestros en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad, la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.

🔴 Imágenes del angustioso rescate de víctimas del accidente de un bus interprovincial en Ocoña, Camaná, Arequipa. Se reportan 37 fallecidos y 21 heridos. pic.twitter.com/JAHJc2l4hF — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 12, 2025

- "Pido justicia" -

El autobús accidentado había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la segunda ciudad de Perú.

Tras chocar en el kilómetro 780 de la Panamericana Sur, rodó por un abismo de 200 metros y fue a parar a la orilla de un río, según reportes de prensa que citan a los bomberos.

"Pido justicia, que le caiga todo el peso de la ley al conductor de la camioneta", dijo, desconsolado, un hombre que aseguró haber perdido a su papá y hermano, sin revelar su identidad a periodistas en el lugar.

El portavoz de bomberos Jack Páez indicó que el rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso.

"Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños" entre los heridos, declaró al canal de televisión TV Perú.

La policía, entretanto, asumió como posible causa del accidente el consumo de alcohol del chofer de la camioneta.

El vehículo quedó a la salida de la curva donde ocurrió el choque con la cabina totalmente destrozada.

El conductor es un hombre de 35 años que "fue atendido" y está bajo arresto luego de "dar positivo a exámenes de alcohol en la sangre", dijo el jefe de la región policial Arequipa, general Olger Benavides, en conferencia de prensa.

Las autoridades no informaron si en la camioneta iban más ocupantes.

Un sacerdote llegó al lugar y oró junto a los cuerpos, puestos en fila a la orilla del río, según imágenes enviadas por la fiscalía.

El presidente peruano, José Jerí, en un mensaje en X extendió sus "condolencias a los familiares de los fallecidos".

- Miles de muertos al año -

Treinta policías, en coordinación con bomberos, trabajaron en la evacuación de heridos y recuperación de cuerpos, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

En febrero de 2018, cerca del punto del accidente de este miércoles, 44 personas murieron tras la caída de un autobús que también quedó a orillas del río.

Las autoridades peruanas han reforzado los controles para reducir las muertes en las carreteras.

El año pasado se registraron 3.173 fallecidos en las vías.

En Perú, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en 2019 era de 14 personas por 100.000 habitante, ligeramente por debajo del promedio de 17 víctimas en las Américas, según el Banco Mundial.