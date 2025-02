Video: Al menos 30 heridos en un atropello masivo en Alemania

Al menos 30 personas resultaron heridas el jueves en la ciudad alemana de Múnich, varias de ellas de gravedad, en un atropello masivo perpetrado por un afgano solicitante de asilo, un acto calificado de "atentado" por las autoridades.

El ataque contra una multitud que participaba en una manifestación convocada por un sindicato se produjo a pocos días de las elecciones legislativas del 23 de febrero, dominadas por la cuestión migratoria.

El partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) podría obtener más del 20% de los votos en los comicios, el doble que en 2021, según los últimos sondeos.

El gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz, acusado de laxismo por la oposición, anunció que haría "todo lo posible" para expulsar a más afganos residentes en Alemania y condenados por la justicia.

"Estamos conmocionados por un terrible atentado en Múnich", publicó Scholz, en la red X. "El autor debe sentir todo el peso de la ley", agregó.

"Los que vienen a nuestro país y cometen crímenes deben ser castigados de forma severa y luego expulsados, aunque sea a países difíciles", declaró por su parte la ministra del Interior, Nancy Faeser, desde el lugar de los hechos.

Hacia las 10H30 locales (09H30 GMT), el sospechoso, a bordo de un Mini Cooper, se acercó por detrás de una marcha de manifestantes convocada por el sindicato del sector servicios Verdi, según la policía.

Luego adelantó al coche policial que cerraba el desfile y aceleró hacia las personas, sembrando el pánico.

- Fichado por la policía -

Según el último balance, 30 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Algunas están entre la vida y la muerte, y entre los heridos hay menores, precisó el alcalde de Múnich, Dieter Reiter.

El subdirector policía local, Christian Huber, informó que el sospechoso fue detenido en el lugar y que se trata de un afgano de 24 años, solicitante de asilo.

El individuo estaba fichado por la policía por robo y por delitos relacionados con las drogas.

Según la prensa alemana, se trata de Farhad N., nacido en Kabul y llegado a Alemania en 2016 a los 15 años. Su pedido de asilo fue rechazado pero se encontraba bajo una protección subsidiaria que suspendía su expulsión.

Según el medio Spiegel, habría difundido mensajes islamistas antes de pasar al acto.

El conductor "chocó contra la gente y arrastró a una quincena de personas", explicó Alexa Graef, una estudiante que trabaja cerca de lugar. "No tuvo mucho tiempo para acelerar, pero seguro que iba a 50 o 60 km/h, quizás 80", dijo. "Estoy en shock", agregó.

Según el ministro regional de Interior, Joachim Hermann, el ataque no tiene relación con la Conferencia de Múnich de Seguridad, que reunirá del viernes al domingo en la ciudad a representantes de la diplomacia mundial, entre ellos al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Pero sí impactará en la campaña electoral, marcada por una fuerte polarización sobre las cuestiones migratorias y de seguridad interior.

Una de las figuras destacadas de AfD, Björn Höcke, denunció en X la "descomposición del Estado" y pidió "votar contra los partidos del cártel", en referencia a las formaciones del actual gobierno de centro-izquierda de Scholz o la oposición conservadora y liberal.

El 22 de enero un afgano en situación irregular y aquejado de problemas psiquiátricos atacó a un grupo de niños en un parque y mató a dos personas, un niño de dos años y un transeúnte de 41 que trató de interponerse.