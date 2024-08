Video: 62 muertos en un accidente de avión en Brasil

Las 62 personas que viajaban este viernes a bordo de un avión que se estrelló en el sureste de Brasil murieron, sin que por ahora se conozcan las causas del accidente, informaron las autoridades.



“No hubo sobrevivientes”, dijo en un e-mail enviado a la AFP la Alcaldía de Valinhos, que participó de las tareas de asistencia tras la caída de la aeronave de la compañía Voepass en el municipio contiguo de Vinhedo, en el estado de São Paulo.



La aeronave que viajaba de Cascavel, en el estado de Paraná (sur), al aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, se precipitó sobre la localidad de Vinhedo a las 13h25 locales (16H25 GMT).



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó la tragedia durante un acto oficial en el sur del país y pidió un minuto de silencio para las víctimas.



“Acaba de caer un avión en la ciudad de Vinhedo, en São Paulo, con 58 pasajeros y cuatro tripulantes, y parece que todos murieron”, dijo Lula en Itajaí (Santa Catarina, sur).



Voepass dijo que “aún no hay confirmación de cómo se produjo el accidente”, según un comunicado.



El alcalde de Cascavel confirmó en sus redes sociales las 62 muertes y dijo que estaban prestando “toda la atención necesaria a los familiares” de las personas a bordo del vuelo.



La localidad de Vinhedo, de unos 76.000 habitantes, está ubicada a unos 80 km al noroeste de São Paulo.



Imágenes transmitidas por los medios locales mostraron un avión de gran porte cayendo en picado a gran velocidad. En otras se podía ver una gran columna de humo que subía desde el lugar del impacto, una zona de viviendas.



“Los cuerpos están siendo trasladados a la morgue”, dijo a la AFP la alcaldía de Vinhedo.



La Policía Militar sobre el terreno informó a medios locales que el accidente no provocó víctimas en el lugar donde cayó el avión y que el incendio que había provocado ya estaba controlado.



Equipos del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Militar y de Defensa Civil se encontraban en el lugar para prestar asistencia.



Se trata de un avión del constructor franco-italiano ATR, modelo 72-500, fabricado en Francia. Su primer vuelo fue en abril de 2010, de acuerdo con la página planespotters.net.



“Aterrador”

Nathalie Cicari, que vive al lado del lugar de la caída, describió a la TV CNN Brasil que fue “aterrador”.



“Estaba almorzando, escuché un ruido muy fuerte y muy cerca de mí, pensé que era un dron”, pero “mucho más alto”, explicó sobre los segundos previos al accidente.



“Salí al balcón y vi el avión girando en remolino. En segundos me di cuenta de que no era un movimiento normal para un avión. Solo dio tiempo de agacharme y como hacen en las películas, rezar. Ahí fue cuando escuché el ruido enorme de la caída”, relató. Y luego “el humo negro subiendo”.



Cicari no sufrió heridas, pero debió abandonar su casa, que fue invadida por el humo.



El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que se encontraba cumpliendo compromisos en Vitória (Espírito Santo, sureste), está viajando de regreso a São Paulo y se desplazará al municipio de Vinhedo para acompañar el trabajo de los equipos, informó la secretaría de comunicación del gobierno.