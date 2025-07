Vicefiscal general de EE. UU. se reunirá con la expareja y cómplice de Epstein

El vicefiscal general de Estados Unidos anunció este martes que se reunirá con Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores como cómplice del financiero Jeffrey Epstein, para obtener más datos del caso que tiene bajo presión al presidente Donald Trump.



El gobierno intenta responder a la indignación de parte de los conservadores que lo critican desde hace dos semanas. Consideran que intenta encubrir a las élites al negarse a revelar los detalles del caso Epstein, acusado de delitos sexuales y hallado muerto en su celda en 2019 antes del juicio.



"El presidente (Donald) Trump nos ha dicho que publiquemos toda las pruebas creíbles", afirmó el vicefiscal general Todd Blanche en la red social X.



Según él, la policía federal (FBI) revisó las pruebas contra Epstein y no encontró nada "que pudiera justificar una investigación contra terceros no acusados".



Pero si Ghislaine Maxwell "tiene información sobre alguien que haya cometido crímenes contra las víctimas, el FBI y el DOJ escucharán lo que tenga que decir", aseguró Blanche usando las siglas del Departamento de Justicia.



Blanche dijo estar en contacto con los abogados de Maxwell y espera reunirse con ella en "los próximos días".



David Oscar Markus, el abogado de Maxwell, confirmó en X que mantiene conversaciones con el gobierno.



"Estamos agradecidos con el presidente Trump por su compromiso de descubrir la verdad en este caso", afirma Markus.



Ghislaine Maxwell fue condenada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual, acusada de haber reclutado a menores de edad para ser explotadas sexualmente entre 1994 y 2004.



El caso de Jeffrey Epstein dio un giro político el 7 de julio. Ese día, el gobierno estadounidense aseguró que no existen pruebas de la existencia de una lista secreta de clientes para este amigo de las estrellas y los poderosos, con quien Trump mantenía una estrecha relación.



Esto provocó un aluvión de mensajes furiosos en las redes sociales de cuentas del movimiento trumpista "Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande", más conocido por sus siglas en inglés MAGA.