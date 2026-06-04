Veterano de guerra tomó rehenes y les amarró bombas durante un robo a un banco en EE. UU.

Un veterano de guerra estadounidense que tomó a diez personas como rehenes y le amarró explosivos a algunas de ellas durante el robo de un banco en California murió este miércoles, luego de que agentes del FBI entraron en acción.

Anthony Searles-Harris, un agresor sexual convicto de 41 años, entró a una sede del banco Chase en la comunidad de Bakersfield alrededor del mediodía del martes con lo que él dijo eran bombas.

Según la policía, Searles-Harris retuvo a diez rehenes en el segundo piso del edificio, que también alberga la oficina de los superintendentes de un distrito escolar.

Jeremy Blakemore, jefe adjunto del departamento de policía de Bakersfield, informó que iniciaron una negociación con el hombre, quien dijo que portaba una bomba.

"Él también le dijo a las fuerzas del orden que le había amarrado otros explosivos a los rehenes, algo que confirmamos en base a nuestras observaciones", refirió a la prensa.

El despacho local del FBI, que trabajó junto a la policía, envió a su equipo élite de rescate de rehenes desde su sede principal en Quantico, en la costa opuesta de Estados Unidos.

Dos de los rehenes fueron liberados en la tarde y el comienzo de la noche, entre ellos una persona que sufría de una condición de salud grave, pero después, las negociaciones se estancaron.

El agente especial Sid Patel, del FBI, dijo que el equipo élite tomo el control de la situación a las 02H00 locales.

"Aproximadamente a las 04H30 de esta mañana fue cuando el equipo de rescate de rehenes neutralizó a este sujeto", declaró en una rueda de prensa.

"Déjenme ser claros, él amarró a cinco rehenes, pero había diez rehenes allí, y todos salieron ilesos desde el punto de vista físico", añadió.

"Estoy seguro que sufrirán consecuencias psicológicas. Nuestro especialista en ayuda a las víctimas los asistirá".

Ni la policía ni el FBI indicaron qué motivó el incidente.