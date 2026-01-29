Venezuela libera a otros dos peruanos encarcelados

El gobierno de Perú anunció el miércoles (28.01.2026) la liberación de otros dos ciudadanos peruanos que estaban presos en Venezuela, lo que suma un total de tres hombres liberados desde que el presidente Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en una operación el pasado 3 de enero.

Los dos peruanos excarcelados son Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado difundido en redes sociales.

La Cancillería peruana agregó que la liberación de ambos se produjo después de diversas gestiones de Lima, que también consiguió la semana pasada la excarcelación y repatriación de Marco Antonio Madrid.

En anteriores comunicados, el Ejecutivo peruano había advertido que el recluso que generaba mayor preocupación era Meléndez porque padece hipertensión.

Meléndez, un empresario y economista de 62 años, fue detenido en octubre de 2024 en el estado Táchira cuando viajaba al cumpleaños de su suegro, bajo el argumento de que había ingresado al país sin sellar el pasaporte. Durante siete meses no tuvo contacto con su familia, que recién en mayo de 2025 supo que estaba en la prisión El Rodeo I, del estado Miranda.

Por su parte, Paredes, exalcalde del municipio peruano de Requena, también se encontraba en prisión tras haber sido detenido, en circunstancias aún no aclaradas, junto a su esposa Marianela Chung.

Se están realizando las coordinaciones para que Meléndez y Paredes puedan retornar a Perú tal como lo hizo Madrid, con el apoyo brindado por autoridades brasileñas y colombianas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que mantiene sus esfuerzos para lograr la liberación de los otros ciudadanos peruanos que aún permanecen detenidos en territorio venezolano.

Foro Penal confirma 297 excarcelaciones

En tanto, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, confirmó 20 nuevas excarcelaciones en Venezuela, con lo que elevó a 297 su cifra de casos verificados desde el inicio del proceso de liberaciones, anunciado por el gobierno la presidenta encargada Delcy Rodríguez el pasado 8 de enero.

El presidente de la organización, Alfredo Romero, informó en X que hasta ayer martes habían verificado "20 nuevas excarcelaciones", 15 de ciudadanos venezolanos y 5 extranjeros.

Según detalló, 19 de las liberaciones tuvieron lugar en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (norte), y las restantes en la región de Amazonas (sur, en la frontera con Brasil y Colombia).

Con estos nuevos casos, la ONG elevó a 297 los casos verificados en los últimos veinte días. Foro Penal contabilizaba hasta el domingo cerca de 800 presos políticos en Venezuela.



