Venezuela libera a ocho militares tras 10 años presos

La ONG venezolana Foro Penal informó el martes (26.05.2026) que ocho militares fueron liberados tras pasar casi 10 años detenidos, acusados de una presunta conspiración contra el gobierno en la que también fue señalado el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, fallecido en 2021 bajo custodia del Estado.

El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo que siete sargentos y un general salieron con libertad plena por "cumplimiento de la pena", al haber pasado nueve años y seis meses en prisión, pese a que fueron condenados por ocho años por el delito de "instigación al odio".

Himiob señaló en X que los sargentos Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozte del Foro Penal, Alfredo Romero, compartió un video en Instagram de los sargentos saliendo de la seada, Jairo Villegas y Noé Romero, así como el general Ramón Lozada Saavedra, recibieron la boleta de libertad a las 20:40 hora local (00:40 GMT).

De acuerdo con medios locales, los sargentos fueron detenidos en enero de 2017 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) luego de ser llamados a declarar y estuvieron incomunicados por cinco días.

Denuncias de maltrato y tortura

Familiares denunciaron torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos con un supuesto golpe de Estado que encabezaba Baduel.

En el caso del general Lozada Saavedra, los medios explican que fue detenido primero en enero de 2017, recibiendo libertad condicional en 2018, aunque un año más tarde fue capturado nuevamente vinculado a una supuesta conspiración para "asesinar" a Nicolás Maduro.

Los militares estuvieron un año y medio en espera de una audiencia preliminar y, de acuerdo con los medios, tuvieron más de 60 diferimientos para la apertura del juicio.

Por otra parte, el general Raúl Isaías Baduel, quien fue ministro de Defensa de Hugo Chávez (1999-2013), fue igualmente encarcelado en 2017 luego de que se le revocara una medida cautelar que recibió en 2015.

Le fueron imputados nuevos delitos, entre ellos contra la integridad de la nación y la independencia, lo que llevó a que su detención se prolongara de manera indefinida.

En octubre de 2021, la Fiscalía General informó que Baduel falleció por un "paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la covid-19", mientras su familia negó que el militar estuviera enfermo y el gobierno de Estados Unidos y la ONU pidieron una investigación independiente sobre su deceso.