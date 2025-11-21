Venezuela inaugura centro táctico por si alguien cree que es "fácil" invadirla

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, encabezó el jueves, 20 de noviembre de 2025, la inauguración de un centro de formación técnico-táctico en el estado de Portuguesa.

Cabello señaló que el centro estará operativo de forma permanente para la formación y el entrenamiento de funcionarios de Protección Civil. Imágenes del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) muestran cómo se realizan en él prácticas de tiro, maniobras de rescate y ejercicios en un campo de obstáculos.

"Si nos requieren para ayudar a alguien en la calle, ahí estaremos presentes; si nos requieren porque hubo un desastre natural, provocado, ahí estaremos presentes; si nos requieren porque alguien osa creer que es muy fácil invadir y destruir nuestro país, ahí estaremos presentes", subrayó Cabello.

Plan de defensa de Maduro

Hace dos días, Maduro anunció un plan para defender con "armamento pesado y misiles" la "gran zona" entre Caracas, la capital del país, y el estado La Guaira, frente al mar Caribe.

El presidente venezolano también informó que un "parque de armas de los milicianos y milicianas" está "ya instalado" y "funcionando". Aludía con estas palabras a los integrantes de la Milicia, un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está conformado por civiles con entrenamiento militar

"Estado 51 de Estados Unidos"

Por otro lado, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que Estados Unidos busca convertir a Venezuela en su estado número 51.

"Nosotros seguiremos siendo una república independiente, jamás seremos estado de ningún otro país, jamás, y nuestro pueblo jamás obedecerá órdenes de un puñado de apátridas, bandidos, y una bandolera que prometen ser el estado 51", subrayó Delcy Rodríguez durante la entrega del Premio Nacional de Historia, transmitida por el canal Venezolana de Televisión.