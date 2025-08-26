Venezuela enviará 15 mil efectivos a la frontera con Colombia

Luego de que Estados Unidos acusara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar el Cartel de los Soles, Venezuela anunció el despliegue de 15 000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia, con el fin de luchar contra el narcotráfico.

"Van a ir 15 000 hombres y mujeres bien armados, bien entrenados y bien preparados para reforzar toda la zona binacional", dijo Maduro en su programa semanal de televisión. "Venezuela es territorio limpio y libre del narcotráfico".

"Venezuela es territorio (...) libre de sembradíos de hojas de coca, ¡libre!, libre de producción de cocaína", insistió el mandatario, que además aseguró que su Gobierno mantiene comunicación con las autoridades colombianas.

Tensiones con Estados Unidos

La movilización coincide con la acusación estadounidense contra Maduro y a cercanos colaboradores de su Gobierno, como su ministro del Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a una supuesta organización del narcotráfico bautizada el Cartel de los Soles.

Washington ofrece 50 y 25 millones de dólares respectivamente por información que lleve a la captura de ambos. Además, tres destructores lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales, cercanas al límite con Venezuela, para lo que Washington asegura se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional.

"¿Por qué no despliegan aquí sus flotas, sus aviones para luchar contra el 87 por ciento de la droga que sale de Colombia?", cuestionó, por su parte, Diosdado Cabello, mientras apuntaba en el mapa el Océano Pacífico y citaba cifras de un informe de Naciones Unidas. "Lo despliegan y están preocupados por donde supuestamente sale el 5 por ciento".

"Aquí sí combatimos el narcotráfico, aquí sí combatimos las narcobandas en todos los frentes", añadió, tras anunciar el decomiso de 52,7 toneladas de drogas en lo que va de año, entre 70 y 80 por ciento de lo que dice se trafica a través de Venezuela.