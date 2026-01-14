Venezuela empezó a liberar a estadounidenses detenidos

Venezuela empezó a liberar prisioneros estadounidenses, afirmó el martes (13.01.2026) un responsable del Departamento de Estado, que celebró la iniciativa de Caracas, diez días después de la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro.

"Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas", declaró el funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

La fuente no proporcionó detalles de inmediato sobre la liberación. Tampoco se refirió a cuántos fueron liberados, aunque dijo que fue más de uno.

El gobierno interino de la chavista Delcy Rodríguez anunció la liberación de presos políticos después del derrocamiento y captura de Maduro, durante un bombardeo estadounidense en Caracas el 3 de enero.

El presidente Donald Trump celebró la liberación de los primeros presos políticos la semana pasada y dijo que en respuesta él anuló una segunda ola de ataques a Venezuela.

Muchas personas fueron encarcelados en Venezuela tras participar en las manifestaciones por las elecciones de 2024, en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las acusaciones generalizadas de fraude electoral.

Entre los presos recientemente liberados por Venezuela figuran ciudadanos españoles e italianos.

Hasta la noche del martes, el grupo de derechos humanos venezolano Foro Penal había confirmado que 56 prisioneros políticos habían sido liberados.

El grupo criticó la falta de transparencia del gobierno sobre las liberaciones. El régimen chavista negó el conteo de la organización y el martes por la tarde reportó una cifra de 400 excarcelados.

Sin embargo, el gobierno no dio evidencias de las liberaciones,ni identificó a los excarcelados.

En julio pasado, el gobierno de Maduro liberó a 10 ciudadanos de Estados Unidos que estaban presos en Venezuela, a cambio de recibir a decenas de migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos.