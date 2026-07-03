Venezuela eleva a 2.595 la cifra de muertos por terremotos

El número de fallecidos por los dos potentes terremotos consecutivos ocurridos hace más de una semana en la zona norte de Venezuela, asciende a 2.595, anunció este jueves (02.07.2026) la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien negó que su gobierno reaccionara con lentitud ante la destrucción.

La presidenta encargada, que compareció junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que hay un total de 6.462 personas rescatadas, aunque no ofreció cifras sobre personas desaparecidas.

La presidenta interina negó enérgicamente que su gobierno reaccionara con lentitud ante la destrucción, tras días de críticas generalizadas a la respuesta oficial.

"Fue una tragedia natural de una magnitud que jamás imaginamos, aunque sabíamos que un sismo podía ocurrir en nuestro país", declaró Rodríguez en conferencia de prensa.

"No esperamos uno, dos ni tres días. Actuamos de inmediato", aseveró.

El gobierno interino elude referirse a desaparecidos en sus balances oficiales, aunque indicó esta semana que el día de los sismos había unos 30.000 ciudadanos en La Guaira, de los cuales más de 6 mil fueron rescatados y más de 13.000 salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.

Naciones Unidas calcula que son 50.000, mientras las redes sociales permanecen inundadas de fotos de niños, ancianos y parejas, junto con sus nombres, descripción y un número de teléfono para recibir datos.

Rodríguez dijo que ordenó que cada cuerpo sea identificado. "Yo de entrada dije: nadie va a fosa común", declaró. "Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)", o por fotografía y "en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense", aseguró.

OMS: es probable que el total de fallecidos aumente

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló este jueves que es probable que medida que las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos en Venezuela dan paso a las tareas de recuperación "el número total de fallecidos aumente de forma considerable".

La OMS coordina actualmente el trabajo de los equipos médicos internacionales de emergencia que están en el terreno atendido a los heridos y apoyando al sistema nacional de salud para que pueda seguir brindando otros tipos de atención sanitario esencial.

La organización reconoció que el impacto del desastre natural en los servicios de salud y el personal sanitario se amplió debido a "años de falta de inversión y crisis financiera", que entre otras cosas provocó que decenas de miles de trabajadores de la salud abandonaran Venezuela para trabajar en otros países.

Uno de los peores terremotos de Latinoamérica destruyó decenas de complejos residenciales, sepultando a muchas personas bajo los escombros y desencadenando una operación de rescate internacional.