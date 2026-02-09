Venezuela: denuncian secuestro de Juan Pablo Guanipa tras ser liberado

La líder opositora de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció este domingo (08.02.2026) el "secuestro" del dirigente Juan Pablo Guanipa, excarcelado horas antes como parte de un proceso de liberaciones de presos políticos anunciado días después del derrocamiento de Nicolás Maduro.

"Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", escribió Machado en X.

Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre.

"Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos fe de vida inmediata y su liberación", publicó Ramón Guanipa en las redes sociales del exdiputado.

En un video, detalló que su padre se encontraba en una actividad a las 11:45 hora local (03:45 GMT), sin precisar dónde, cuando "fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación".

Horas más tarde, La fiscalía venezolana informó que pidió el arresto del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, al considerar que violó las condiciones de su excarcelación horas antes.

"El Ministerio Público recuerda que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas", indicó el organismo, que pidió a los tribunales "pasar a un régimen de detención domiciliaria".

Guanipa salió de prisión a comienzos de la tarde. Recorrió en moticicleta varios centros de detención en Caracas donde se reunió con familiares de presos políticos y habló con la prensa.

El partido del que forma parte Guanipa, Primero Justicia (PJ), aseguró que el Gobierno lo detuvo "mientras se movilizaba de sitio", al tiempo que hizo responsables a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez; al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Excarcelado horas antes

"Quienes lo acompañaban aseguran que los apuntaron a todos y montaron a Juan Pablo en un Toyota Corolla color plateado", señaló PJ en su cuenta de X.

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado, mismo día cuando se cumplía un mes desde que Jorge Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones luego de Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro.

Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir la liberación de estas personas.

Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido en mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos "actos terroristas", por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.



