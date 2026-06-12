Venezuela denuncia nuevo derrame de petróleo de Trinidad y Tobago
Venezuela denuncia un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago que, asegura, supera en magnitud al ocurrido en mayo pasado.
Venezuela exige al Gobierno del país vecino, Trinidad y Tobago, que "asuma plenamente su responsabilidad", tras alertar en un comunicado del "desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras". Ambos países mantienen en estos momentos una débil relación diplomática.
Caracas dice que el vertido está confirmado "por imágenes satelitales" y señala que varios organismos han activado los protocolos de monitoreo y mitigación para proteger las costas afectadas.
Instancias internacionales
Asimismo, Venezuela solicita al Gobierno trinitense que adopte medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes y que garantice "plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame".
El Gobierno de Delcy Rodríguez agrega que se reserva las acciones correspondientes ante instancias internacionales para "determinar responsabilidades, exigir las compensaciones a que hubiera lugar y prevenir la repetición de hechos similares".