Venezuela denuncia nuevo derrame de petróleo de Trinidad y Tobago

Venezuela exige al Gobierno del país vecino, Trinidad y Tobago, que "asuma plenamente su responsabilidad", tras alertar en un comunicado del "desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras". Ambos países mantienen en estos momentos una débil relación diplomática.

Caracas dice que el vertido está confirmado "por imágenes satelitales" y señala que varios organismos han activado los protocolos de monitoreo y mitigación para proteger las costas afectadas.

Instancias internacionales

Asimismo, Venezuela solicita al Gobierno trinitense que adopte medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes y que garantice "plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame".

El Gobierno de Delcy Rodríguez agrega que se reserva las acciones correspondientes ante instancias internacionales para "determinar responsabilidades, exigir las compensaciones a que hubiera lugar y prevenir la repetición de hechos similares".



