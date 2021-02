Venezuela da 72 horas a la embajadora de la UE para dejar el país

Caracas, Venezuela | El gobierno de Venezuela declaró este miércoles persona no grata y expulsó a la embajadora en Caracas de la Unión Europea, la portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, dándole 72 horas para dejar el país en reciprocidad a las nuevas sanciones del bloque, que pidió por su parte revertir la decisión.



El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo que "por decisión del presidente Nicolás Maduro" le entregó "en sus manos a la señora Isabel Brilhante (...) la declaratoria como persona non grata".



"Se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano", añadió en una declaración ante la prensa después de reunirse en Caracas con la diplomática.



La administración de Maduro respondió así a sanciones contra 19 funcionarios, entre ellos Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares de Venezuela; Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); y dos congresistas.



Poco después, Arreaza entregó cartas de protesta al embajador de Francia en Caracas, Romain Nadal, y a representantes de Alemania, España y Países Bajos, instando a sus gobiernos a "reevaluar" su posición frente a Venezuela.



"Como hoy hemos dicho adiós, adeus en portugués, porque la señora Brihlante es portuguesa de origen, no quisiéramos tener que decir adiós, auf wiedersehen o au revoir", manifestó el canciller.



Los 19 funcionarios venezolanos son acusados de socavar la democracia luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, boicoteadas y calificadas de fraude por los mayores partidos políticos opositores.



Desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, las votaciones dieron al partido del gobierno y sus aliados 256 de 277 escaños del Parlamento, con lo que Maduro tomó control del único poder que estaba en manos de la oposición.



Ese Parlamento pidió el martes a Maduro que expulsara a Brilhante y revisara el acuerdo de funcionamiento de la oficina del bloque en Caracas.



"Mayor aislamiento"

La Unión Europea -que había planteado, sin éxito, aplazar los comicios legislativos para buscar condiciones que garantizaran la participación de la oposición- solicitó este miércoles al gobierno de Maduro revertir la expulsión de Brilhante Pedrosa, quien ocupaba el cargo de embajadora desde octubre de 2017.



"La UE lamenta profundamente esta decisión, que solamente conducirá a un mayor aislamiento internacional de Venezuela. Llamamos a que esta decisión sea revertida", dijo Nabila Nasrali, portavoz del servicio de relaciones exteriores de la Comisión Europea.



El pasado 29 de junio, después de otro paquete de sanciones, Maduro había declarado persona no grata a Brilhante y también le dio entonces 72 horas para salir de Venezuela. Sin embargo, cuando se cumplía ese plazo, el gobierno socialista dio marcha atrás después de negociaciones con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.



Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la Unión Europea, que desde entonces ha aprobado medidas contra 55 funcionarios venezolanos, que incluyen la prohibición de viajar a su espacio y la congelación de activos.



Arreaza calificó de "ilegales" estas medidas: "Es, de verdad, inaceptable".



"Ojalá que haya reflexión en la Unión Europea, ojalá podamos reconstruir los puentes de entendimiento, de diálogo, ojalá que aprendan a respetar", insistió el canciller venezolano.



"La soberbia"

El gobierno chavista enfrenta además fortísimas sanciones de Estados Unidos, incluido un embargo petrolero, que busca la caída de Maduro.



Washington es el principal soporte del líder opositor Juan Guaidó, al reconocerlo como presidente encargado del país junto a otro medio centenar de gobiernos, aunque el Consejo Europeo nunca le concedió ese título.



"La soberbia del dictador ante el fracaso del fraude del 6D lo aísla más del mundo y pretende arrastrar al país con él", escribió Guaidó en Twitter.



James Story, embajador estadounidense para Venezuela, basado en Bogotá, señaló que "las decisiones soberanas de no hacer negocios con quienes cometen abusos contra los DDHH o socavan las instituciones democráticas, siguen siendo una herramienta importante para restaurar la democracia".



"El régimen solo se aísla cada vez más", siguió. "Lamentamos que la embajadora de la UE, Isabel Brilhante Pedrosa, se encuentre entre las casi 6 millones de personas expulsadas de Venezuela por el régimen", afirmó, en referencia a la ola migratoria de venezolanos que huyen de la crisis política y económica en su país.