Venezuela confirma muerte del jefe de la banda Tren de Aragua en "operación combinada" con EE. UU.

Venezuela confirmó este viernes por la noche la muerte del jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, el "Niño" Guerrero, durante una "operación combinada" con Estados Unidos en territorio venezolano.



"En el marco de una operación combinada" con Estados Unidos se desarticularon "estructuras de delincuencia organizada" en el sur del país, dice un comunicado del ministerio de Comunicaciones. "Se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero'", agregó el texto.



El presidente Donald Trump había informado en su red Truth Social que bajo sus órdenes "el Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua".



Última hora: Comunicado oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela pic.twitter.com/ieOmCqOrGZ — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) June 13, 2026