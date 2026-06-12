Venezuela autoriza a la británica Shell la explotación gasífera

Venezuela otorgó el jueves (11.06.2026) una licencia a la británica Shell para la explotación y exportación de gas, sumándose a las trasnacionales que regresan al país gracias a una reciente reforma a la ley de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión extranjera.

La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsó en enero una nueva ley de hidrocarburos bajo la presión de Estados Unidos, luego de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

Con esta licencia, Shell podrá explotar el campo Loran, que contiene siete yacimientos de gas natural, seis de ellos transfronterizos con Trinidad y Tobago, informó en comunicado la presidencia de Venezuela.

Rodríguez dijo que la adjudicación del campo gasífero, que estuvo abandonado durante 23 años, "va a permitir que Venezuela dé un paso muy importante en su desarrollo gasífero y también como exportador de gas".

Luego de la aprobación de la reforma de la ley de hidrocarburos a finales de enero, Washington empezó flexibilizar las sanciones contra Venezuela, que cuenta con la mayores reservas de petróleo en el mundo y también es rica en gas natural.

Peter Costello, presidente de Exploración y Producción de Shell, afirmó que "la firma de estos acuerdos son un logro maravilloso para Venezuela y Shell y subraya nuestra alianza de mucho tiempo".

El gobierno de Rodríguez ha suscrito acuerdos con varias de las principales petroleras del mundo, entre ellas la británica BP y la española Repsol.

Expertos petroleros han señalado que Venezuela desperdicia miles de millones en pies cúbicos de gas, lo que provoca pérdidas económicas y graves daños ambientales.



