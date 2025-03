Venezuela anuncia repatriaciones desde EE. UU. en medio de la crisis migratoria con Trump

Venezuela acordó este sábado reanudar vuelos de deportados por Estados Unidos, suspendidos hace un mes mientras ambos gobiernos se señalan mutuamente de boicotear un acuerdo de deportaciones alcanzado en enero.



El anuncio llega una semana después de la deportación de 238 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, un hecho que el presidente Nicolás Maduro tachó de secuestro.



El ritmo de las deportaciones ha sido cuestionado por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y como represalia revocó la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela.



Caracas, en tanto, denunció el jueves que el Departamento de Estado estadounidense estaba "bloqueando" los vuelos de repatriación.



"Hemos acordado reanudar con el gobierno de los EE. UU. la repatriación de migrantes venezolanos con un vuelo inicial mañana domingo 23 de marzo", indicó en un comunicado el presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez.



Ambos países rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer gobierno de Trump que impuso un embargo petrolero tras considerar fraudulenta la primera reelección de Maduro en mayo de 2018.



Washington tampoco reconoció la proclamación de Maduro para un tercer mandato luego de las elecciones celebradas en julio pasado y tras las cuales la oposición denunció fraude al reivindicar el triunfo del exiliado Edmundo González Urrutia.



"Ya para mañana gracias a la perseverancia, a la persistencia de nuestro gobierno reanudamos los vuelos para seguir rescatando y liberando migrantes de las cárceles de Estados Unidos, vamos a rescatar un grupo de muchachos mañana y la otra semana y la otra", dijo Maduro este sábado.



Estados Unidos señala a los venezolanos llevados a El Salvador de pertenecer a la temible pandilla Tren de Aragua surgida en Venezuela y declarada organización terrorista por Trump.



Migrar no es un delito

Para las deportaciones de venezolanos a El Salvador, Washington había invocado una ley de 1798 que permite la expulsión, sin un juicio, de "enemigos extranjeros". Caracas dice que es "anacrónica".



Trump negó el viernes haber firmado dicha proclamación pocas horas después de que el juez James Boasberg, quien suspendió la expulsión de migrantes ordenada por el gobierno, calificara las repercusiones de usar una ley de guerra de 1798 como "increíblemente problemáticas".



"No sé cuándo se firmó porque yo no lo firmé. Otras personas se encargaron", dijo Trump al insinuar que la rúbrica del decreto estuvo a cargo de su secretario de Estado, Marco Rubio.



También el viernes, el gobierno de Trump anunció que revocará el estatus legal en Estados Unidos a unos 532.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron a Estados Unidos bajo un plan lanzado su predecesor, Joe Biden.



Los afectados perderán su protección legal 30 días después de que la orden del Departamento de Seguridad Nacional se publique en el Registro Federal.



El programa humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos conocido como CHNV, por las iniciales de los países, vigente desde enero de 2023, permitía la entrada a Estados Unidos durante dos años de hasta 30.000 inmigrantes al mes procedentes de los cuatro países.



El gobierno de Maduro, que denuncia una campaña para criminalizar a una migración que según la ONU supera los 7,5 millones de venezolanos desde 2014, niega que entre los migrantes llevados a El Salvador haya miembros del Tren de Aragua.



"Migrar no es un delito, y no descansaremos hasta lograr el regreso de todos quienes lo requieran y hasta rescatar a nuestros hermanos secuestrados en El Salvador", dijo el gobierno.



Familiares de los deportados a El Salvador entrevistados por la AFP señalaron que este grupo de migrantes tenía orden de deportación a Venezuela y fueron trasladados bajo engaño al Cecot.



"Llegará el momento en que rescatemos a los muchachos secuestrados, desaparecidos sin haber cometido delitos ni en Estados Unidos y mucho menos en El Salvador, secuestrados en campos de concentración nazi", dijo Maduro este sábado durante un acto oficial en La Guaira (norte).



Desde febrero unos 900 venezolanos han sido repatriados, casi 400 de ellos procedentes de Estados Unidos y el resto traídos desde México donde quedaron varados.