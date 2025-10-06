Venezuela alerta a EE. UU. de plan para atacar su embajada en Caracas

En su canal de Instagram, Jorge Rodríguez, jefe negociador del Gobierno de Venezuela, asegura haber advertido a EE. UU. por "tres vías distintas" sobre un supuesto plan de "sectores extremistas de la derecha local" para poner "explosivos letales" en la embajada de ese país en Caracas.

Según Rodríguez, se trataría de una "operación de falsa bandera".

Supuestamente, también amenazada una embajada europea

"Al mismo tiempo, hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro Gobierno respeta y protege", afirma Rodríguez, que califica el presunto plan como una "grave amenaza".

Jorge Rodríguez, que también es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dice que también se ha "advertido de estos hechos a una embajada europea", aunque no ha precisado cuál es. Según él, su objetivo es que "se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático" de EE. UU.

