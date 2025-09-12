Venezuela activa operación militar por "amenaza" de EE.UU.

Venezuela activó una operación militar de "resistencia" ante lo que ha calificado como una "amenaza" de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe.

Nicolás Maduro encabezó la denominada "operación Independencia 200" en 284 "frentes de batalla" en todo el país, sin precisar el número de tropas.

"Toda la fuerza militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su capacidad de fuego (está) ocupando posiciones, fijando posiciones, defendiendo posiciones, fijando planes", dijo Maduro desde una comunidad ubicada entre Caracas y la ciudad costera La Guaira.

Estados Unidos desplegó en las últimas semanas ocho buques al Caribe sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional. No ha planteado oficialmente un acción directa contra Venezuela, aunque Maduro denuncia un "asedio".

La situación escaló después de que fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha con un misil y mataron a 11 "narcoterroristas", en palabras del presidente Donald Trump, que habían zarpado de costas venezolanas.

"Venezuela no agrede a nadie, pero no acepta amenazas de agresión",dijo Maduro al dar la orden de inicio del despliegue de "esta operación dentro del concepto de defensa integral de la nación, dentro del concepto de la resistencia activa del pueblo y dentro del concepto de una ofensiva permanente de todo el país".

Padrino lanza advertencia a Estados Unidos

Posterioremente, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió a EE.UU. que "piense bien lo que va a hacer", al mencionar la "coyuntura de amenaza militar".

"Yo les recomiendo a los señores imperialistas que piensen bien lo que van a hacer, las decisiones que vayan a tomar. Yo les recomiendo que vean bien y no se dejen engañar, como siempre se han dejado engañar, por actores internos de que el pueblo de Venezuela está acabado en su moral", manifestó el ministro, en un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López subrayó que la FANB "ama la paz", pero está preparada para la defensa del país suramericano.

"Nos estamos preparando"

"Venezuela ama la paz. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene las armas de la república, ama la paz, no ama la guerra. Pero tampoco se equivoquen. Para eso nos estamos preparando", advirtió.

El despliegue militar abarca instalaciones petroleras, de servicios públicos, aeropuertos y puntos de frontera y costeros, precisó el ministro.

"Hemos estado desplegando medios de defensa aérea", indicó en una transmisión posterior. "Hemos estado desconcentrando los medios aéreos (...), también los medios navales para hacer barreras y para asignar zonas de patrullaje (...) y estamos emplazando también la artillería de campaña, así como también la artillería estratégica", aseguró.