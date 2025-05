Venezolanos exigen un aumento real de los salarios

Un grupo de trabajadores públicos y jubilados protestaron en Caracas este jueves para exigir un "salario digno", horas después de que el presidente, Nicolás Maduro, anunciara un aumento de las pensiones y de los bonos que perciben los funcionarios.

En víspera del Día del Trabajador, Maduro anunció el miércoles por la noche un aumento de las pensiones, que al cambio en dólares pasan de 1,5 mensual a 50. También subió el bono que perciben mensualmente los empleados públicos, del equivalente de 90 a 120 dólares, aunque el salario mínimo se mantiene congelado en menos de 2 dólares, monto fijado en 2022.

La manifestación reunió a unas 300 personas que protestaron porque este bono no cotiza para calcular el monto de las prestaciones sociales, que se determinan por el salario.

"Me sobra mucho mes al final del sueldo", "Murió el salario", "Sin salario aumenta la migración", "No más bonos, salarios dignos ya"; "Sin salarios no hay utilidades ni vacaciones", se leía en varias de las pancartas.

Flor María Pérez, una enfermera de 51 años, cargaba un ataúd de cartón con las palabras "QEPD salario".

Gladys Rosales, enfermera jubilada de 63, explicó a la AFP que sobrevive gracias a remesas de familiares y de vender collares y pulseras que fabrica.

"Nicolás Maduro aumentó los bonos, pero eso no incide en las prestaciones sociales (...) eso es una burla, él se burla de nosotros constantemente, él cree que somos ignorantes", asegura.

Maduro atribuye los bajos salarios a la pérdida de ingresos por las sanciones de Estados Unidos.

Durante la manifestación, vigilada por agentes antimotines, se corearon consignas como: "Bono no es salario" y "¡Salario digno ya!".

"Queremos que los bonos pasen a ser salario", remarcó a la AFP Griselda Sánchez, una maestra de educación inicial de 47 años que además vende café para complementar sus ingresos.

"Necesitamos la recuperación del salario de los trabajadores del sector educación, son más de 500.000 maestros que están siendo afectados hoy", dijo Sánchez.