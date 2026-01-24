EN VIVO
Vea aquí los goles de Mbappé en triunfo del Real Madrid

El cuadro merengue se impuso 0-2 al Villarreal.

Mbappé. AFP
Por Daniel Jiménez 24 de enero de 2026, 16:17 PM

Este doblete de Mbappé le dio un importante triunfo 0-2 al Real Madrid ante el Villarreal.

Mbappé marcó al 47´y al 90+4' y ahora el Madrid es líder con 51 puntos.

El Barcelona es segundo con 49 unidades y juega este domingo a las 9:15 a. m. frente al Real Oviedo.

Si los blaugranas triunfan regresarán a la cima con 52 puntos, mientras que si empatan o pierden cederán el liderato.

