Internacional
Vea aquí los goles de Mbappé en triunfo del Real Madrid
El cuadro merengue se impuso 0-2 al Villarreal.
Este doblete de Mbappé le dio un importante triunfo 0-2 al Real Madrid ante el Villarreal.
Mbappé marcó al 47´y al 90+4' y ahora el Madrid es líder con 51 puntos.
GOOOOOOL DE KYLIAN MBAPPÉ, VAMOOOS 😍😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/BDDwlBQSRY— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 24, 2026
ESTO ES CINE @KMbappe😍pic.twitter.com/eDIQqaHQ38— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 24, 2026
El Barcelona es segundo con 49 unidades y juega este domingo a las 9:15 a. m. frente al Real Oviedo.
Si los blaugranas triunfan regresarán a la cima con 52 puntos, mientras que si empatan o pierden cederán el liderato.