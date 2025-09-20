EN VIVO
Vea aquí los golazos con los que ganó el Real Madrid

Militao y Mbappé marcaron el triunfo del líder con tremendas anotaciones.

Kylian Mbappé, Real Madrid/AFP
Por Daniel Jiménez |20 de septiembre de 2025, 11:43 AM

Con estos golazos de Militao (22’) y Kylian Mbappé (47’), el Real Madrid venció 2-0 al Espanyol.

El Madrid comenzó esta temporada con mucha seguridad y con un Mbappé como principal figura.

Los merengues son líderes con 15 puntos en cinco partidos, marcha con paso perfecto. Le sigue el Barcelona y el Espanyol con 10 unidades.

Los blaugranas con un partido menos, que será este domingo a la 1 p. m. contra Getafe.

