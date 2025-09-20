Vea aquí los golazos con los que ganó el Real Madrid

Con estos golazos de Militao (22’) y Kylian Mbappé (47’), el Real Madrid venció 2-0 al Espanyol.

MILITAO Are you crazy!!! 😳 https://t.co/uCSumSK9Yv pic.twitter.com/wFBzVEoUB4 — O L A T I P S 🫵🏾⚽️🏀🏓🍀 (@OlakTv) September 20, 2025

Kylian Mbappe what a player he is😳



Real Madrid 2-0 Espanyol



WHAT A GOAL! pic.twitter.com/42bnwzBs8k — TM7🇵🇹 (@totalmadrid7) September 20, 2025

El Madrid comenzó esta temporada con mucha seguridad y con un Mbappé como principal figura.

Los merengues son líderes con 15 puntos en cinco partidos, marcha con paso perfecto. Le sigue el Barcelona y el Espanyol con 10 unidades.

Los blaugranas con un partido menos, que será este domingo a la 1 p. m. contra Getafe.

