Vea aquí las primeras imágenes de Cilia Flores tras ser capturada junto a Maduro
Material difundido por autoridades y medios internacionales confirma que la esposa de Maduro permanece bajo custodia federal en EE. UU., tras el operativo militar ejecutado en Venezuela.
Las primeras imágenes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, comenzaron a circular este sábado por la noche luego de la detención del exmandatario y Flores la madrugada de este sábado.
Aunque las autoridades no han divulgado detalles operativos sobre su detención, distintos medios internacionales y cuentas oficiales de Estados Unidos difundieron material audiovisual que confirma que Flores ya se encuentra bajo custodia federal, tras una operación que culminó con el traslado de Maduro a una prisión de alta seguridad en Brooklyn.
El caso tomó fuerza pública luego de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmara en la red social X que tanto Maduro como Flores “han sido acusados” por el Southern District of New York, una de las cortes más activas del país en causas relacionadas con narcotráfico y crimen organizado internacional.
La difusión de estas imágenes ocurrió pocas horas después de que periodistas y medios como CNN en Español, RT, El Tiempo y comunicadores estadounidenses publicaran un video de Maduro escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) dentro de instalaciones federales.
Ese material, que incluso fue compartido por Rapid Response 47, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, muestra al mandatario venezolano caminando por un corredor bajo custodia, mientras saluda brevemente a su entorno.
“Buenas noches, Feliz Año”, se le escucha decir.
Posteriormente, Maduro fue trasladado a la Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal de alta seguridad conocida por sus duras condiciones de encierro y es llamada "el infierno en la tierra", donde permanece a la espera de su audiencia judicial.