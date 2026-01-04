Vea aquí las primeras imágenes de Cilia Flores tras ser capturada junto a Maduro

Las primeras imágenes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, comenzaron a circular este sábado por la noche luego de la detención del exmandatario y Flores la madrugada de este sábado.

Aunque las autoridades no han divulgado detalles operativos sobre su detención, distintos medios internacionales y cuentas oficiales de Estados Unidos difundieron material audiovisual que confirma que Flores ya se encuentra bajo custodia federal, tras una operación que culminó con el traslado de Maduro a una prisión de alta seguridad en Brooklyn.

El caso tomó fuerza pública luego de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmara en la red social X que tanto Maduro como Flores “han sido acusados” por el Southern District of New York, una de las cortes más activas del país en causas relacionadas con narcotráfico y crimen organizado internacional.

La difusión de estas imágenes ocurrió pocas horas después de que periodistas y medios como CNN en Español, RT, El Tiempo y comunicadores estadounidenses publicaran un video de Maduro escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) dentro de instalaciones federales.

Ese material, que incluso fue compartido por Rapid Response 47, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, muestra al mandatario venezolano caminando por un corredor bajo custodia, mientras saluda brevemente a su entorno.

​“Buenas noches, Feliz Año”, se le escucha decir.

Posteriormente, Maduro fue trasladado a la Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal de alta seguridad conocida por sus duras condiciones de encierro y es llamada "el infierno en la tierra", donde permanece a la espera de su audiencia judicial.

Quién es Cilia Flores y por qué su acusación es clave





Dentro de Venezuela, Cilia Flores no es una figura secundaria. Es abogada y ha ocupado cargos clave dentro del chavismo, como la presidencia de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General. Durante años, ha sido una de las principales defensoras públicas del régimen.





Por esa razón, su inclusión en una acusación federal representa un golpe político significativo. Aunque Flores no figuraba en la acusación presentada contra Maduro en 2020, fiscales estadounidenses han señalado durante años a su entorno.





En 2016, dos familiares directos de la primera dama fueron condenados en Nueva York por conspirar para importar cocaína hacia Estados Unidos. En ese juicio, la fiscalía sostuvo que el objetivo era financiar actividades ligadas al poder político en Venezuela.



