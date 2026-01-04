EN VIVO
Vea aquí el triplete de jugador del Real Madrid del que todos hablan

Se trata del canterano Gonzalo García, quien marcó hasta de taquito.

Gonzalo García. AFP
Por Daniel Jiménez 4 de enero de 2026, 11:31 AM

El Real Madrid goleó 5-1 al Real Betis con un triplete del canterano Gonzalo García, quien sin lugar a dudas se robó todas las miradas del ambiente futbolero.

Los merengues llegaron a este partido con la baja de Kylian Mbappé, pero no se sintió.

García marcó de cabeza, de pierna derecha y hasta de taquito. Se dio un lujo en el Bernabéu.

Aquí los goles de García:

Para el cuadro merengue también marcaron Raúl Asencio y Francisco García. El descuento para el Betis lo decretó Chucho Hernández. 

Con este resultado, el Real es segundo de LaLiga con 45 puntos, a cuatro unidades del líder Barcelona.

