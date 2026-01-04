Vea aquí el triplete de jugador del Real Madrid del que todos hablan

El Real Madrid goleó 5-1 al Real Betis con un triplete del canterano Gonzalo García, quien sin lugar a dudas se robó todas las miradas del ambiente futbolero.

Los merengues llegaron a este partido con la baja de Kylian Mbappé, pero no se sintió.

García marcó de cabeza, de pierna derecha y hasta de taquito. Se dio un lujo en el Bernabéu.

Aquí los goles de García:

EL TACONAZO DE GONZALO CON LA PIERNA MALA, QUÉ ESCÁNDALO 😮‍💨😮‍💨😍pic.twitter.com/srOzRXXpUk — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 4, 2026

VAYA ABSOLUTA OBRA DE ARTE DE GONZALO GARCÍA 😍😮‍💨😮‍💨pic.twitter.com/1ds6uCtKO9 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 4, 2026

GRAN CENTRO DE RODRYGO Y GOLAZOOOOO DEL 9 DEL REAL MADRID, GOLAZOOOOOOO DE GONZALO 😍 pic.twitter.com/Nz1YrUhaYf — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 4, 2026

Para el cuadro merengue también marcaron Raúl Asencio y Francisco García. El descuento para el Betis lo decretó Chucho Hernández.

Con este resultado, el Real es segundo de LaLiga con 45 puntos, a cuatro unidades del líder Barcelona.