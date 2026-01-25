EN VIVO
Clock

de HS

Internacional

Vea aquí el golazo de Yamal en goleada del Barcelona

Los blaugranas recuperaron el liderato de LaLiga.

Yamal. AFP
Yamal. AFP
Por Daniel Jiménez 25 de enero de 2026, 11:55 AM

El Barcelona se dio un espectáculo al derrotar 3-0 al Real Oviedo y recuperó la cima de La Liga.

Dani Olmo (52'), Rapinha (57') y Laime Yamal (73') marcaron en el triunfo blaugrana.

De hecho, el gol de Yamal fue de gran factura y ha dado de qué hablar en la jornada del fútbol internacional de este domingo. 

De esta manera, los culés son líderes de LaLiga con 52 puntos, uno más que el Real Madrid.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas