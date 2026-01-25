Internacional
Vea aquí el golazo de Yamal en goleada del Barcelona
Los blaugranas recuperaron el liderato de LaLiga.
El Barcelona se dio un espectáculo al derrotar 3-0 al Real Oviedo y recuperó la cima de La Liga.
Dani Olmo (52'), Rapinha (57') y Laime Yamal (73') marcaron en el triunfo blaugrana.
De hecho, el gol de Yamal fue de gran factura y ha dado de qué hablar en la jornada del fútbol internacional de este domingo.
De esta manera, los culés son líderes de LaLiga con 52 puntos, uno más que el Real Madrid.
🚨🇪🇸 RAPHINHA DOUBLES THE LEAD FOR BARCELONA!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 25, 2026
Barcelona 2-0 Real Oviedo.pic.twitter.com/58kmfTDqW1
🚨🇪🇸 DANI OLMO OPENS THE SCORING FOR BARCELONA!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 25, 2026
Barcelona 1-0 Real Oviedo.pic.twitter.com/RPxqrcyBQZ