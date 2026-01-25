Vea aquí el golazo de Yamal en goleada del Barcelona

El Barcelona se dio un espectáculo al derrotar 3-0 al Real Oviedo y recuperó la cima de La Liga.

Dani Olmo (52'), Rapinha (57') y Laime Yamal (73') marcaron en el triunfo blaugrana.

De hecho, el gol de Yamal fue de gran factura y ha dado de qué hablar en la jornada del fútbol internacional de este domingo.

De esta manera, los culés son líderes de LaLiga con 52 puntos, uno más que el Real Madrid.

🚨🇪🇸 RAPHINHA DOUBLES THE LEAD FOR BARCELONA!



Barcelona 2-0 Real Oviedo.pic.twitter.com/58kmfTDqW1 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 25, 2026