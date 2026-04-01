Vea aquí cómo fue el lanzamiento de la misión Artemis II

La misión Artemis II despegó este miércoles desde Florida, Estados Unidos, marcando un hito en el regreso de la humanidad a la órbita lunar.

A bordo viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, quienes realizarán un vuelo de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, pero sin alunizar.

La tripulación destaca por su diversidad: incluye a la primera mujer, la primera persona afrodescendiente y el primer no estadounidense en una misión de este tipo.

Cada uno de los tripulantes llega con una sólida trayectoria. Wiseman será el comandante, Glover el piloto de la nave Orión, Koch hará historia como la primera mujer en una misión lunar y Hansen será el primer extranjero en orbitar la Luna.

Este vuelo representa un paso clave dentro del programa Artemis, que busca sentar las bases para futuras misiones tripuladas hacia la superficie lunar y, eventualmente, hacia Marte.



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