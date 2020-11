Vaticano investigará supuesto 'me gusta' del papa a foto picante de modelo

El Vaticano abrió una investigación sobre el supuesto "me gusta" del papa Francisco en su cuenta de Instagram a una fotografía picante de una modelo brasileña semidesnuda que exhibe su trasero, explicaron este viernes fuentes oficiales.



El llamado "like" alborotó las redes y la voluptuosa modelo respondió en twitter: "al menos me voy al cielo", comentario que le hizo conquistar aún más simpatizantes en las redes.



"El caso se está investigando en estrecho contacto con Instagram", indicó a la AFP un funcionario del Vaticano.



El "me gusta" dado por la cuenta del papa en Instagram, @franciscus, que tiene 7,4 millones de seguidores, fue eliminado por el equipo que maneja las redes sociales del Vaticano en nombre del pontífice.



No se descarta que se haya tratado de un error del equipo o de un montaje.