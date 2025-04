Varios muertos tras accidente de helicóptero en río Hudson en Nueva York, según prensa

Varias personas murieron al caer un helicóptero, este jueves, en el río Hudson en Nueva York, según la prensa local, mientras las autoridades confirmaron el incidente, pero aún no reportaron víctimas mortales.



El canal NBC4 informó que hubo al menos cuatro fallecidos y ABC7 mencionó tres. Por ahora, los servicios de emergencia no confirmaron ningún balance.



En imágenes transmitidas por las televisoras locales, se observan los esquíes de aterrizaje del helicóptero sobresaliendo en el agua junto a la autopista West Side de Manhattan y varios botes alrededor del lugar del impacto.



Al menos cuatro personas fueron sacadas del agua y llevadas a un hospital en Nueva Jersey, indicó NBC4 citando a oficiales en la escena del accidente.



Un testigo dijo a ese canal que el helicóptero perdió su hélice antes de caer.



“Debido a un accidente de helicóptero en el río Hudson, en las inmediaciones de la autopista West Side y la calle Spring, se prevén vehículos de emergencia y demoras en el tránsito en las zonas circundantes”, indicó el Departamento de Policía de Nueva York en un comunicado.



Un portavoz de los bomberos indicó que hacia las 15H17 locales se recibió una llamada reportando “un helicóptero en el agua”, pero no dio más información.



BREAKING VIDEO: Moment of deadly helicopter crash in the Hudson river; 4 people were reportedly on-board



pic.twitter.com/UKjocg6dmb — Breaking911 (@Breaking911) April 10, 2025

Las unidades de la policía de Nueva York y de Nueva Jersey, divididas por el río Hudson, se desplegaron en el lugar junto a embarcaciones de los bomberos.



Según el portal especializado FlightRadar24, los datos de tráfico aéreo indican que se trataba de una aeronave Bell 206L-4 LongRanger IV.



El río Hudson es transitado constantemente por embarcaciones y en 2009 fue escenario de un dramático incidente en el que un avión de US Airways tuvo que amerizar de emergencia, con sus 155 pasajeros a salvo. El episodio se conoció como el “Milagro en el Hudson”.



El río tiene 60 metros de profundidad en algunas áreas y una temperatura promedio de 8 grados Celsius durante esta época del año.