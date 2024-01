"Varias víctimas de bala" por tiroteo en escuela secundaria en EE. UU.

Un tiroteo registrado este jueves en un centro de secundaria de Iowa, en el norte de Estados Unidos, causó "varias víctimas de bala", anunciaron las autoridades locales, sin detallar cuántas ni si ha habido muertos.



"Ya no hay peligro para la población", declaró a periodistas el sheriff Adam Infante, quien confirmó que el autor de los disparos ha sido identificado. No ha revelado su identidad.



"Todavía no tenemos claro cuántos heridos hay exactamente ni cuál es su alcance, pero estamos trabajando en ello", añadió el sheriff del condado de Dallas tras el tiroteo en el Perry High School.



Según Infante, fueron informados de la presencia de un hombre armado hacia las 07H37 hora local (13H37 GMT).



La policía llegó "en siete minutos" y "localizó a varias víctimas de bala", dijo.



"Afortunadamente, había muy pocos estudiantes y profesores en el centro" porque era temprano y las clases aún no habían comenzado, explicó.



Según los medios de comunicación locales, era el primer día de vuelta de las vacaciones de Navidad.



Los colegios e institutos suelen ser escenario de tiroteos en Estados Unidos.



En mayo de 2022, un hombre mató a 19 alumnos y dos profesores en el colegio de educación primaria Robb de la ciudad de Uvalde, en Texas.