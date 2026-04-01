"¡Vamos a la Luna!": Despega misión tripulada Artemis II de la NASA

Cuatro astronautas despegaron el miércoles a bordo de un enorme cohete de la NASA en un viaje que los llevará alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años.



Con un rugido intenso que resonó mucho más allá de la plataforma de lanzamiento, el enorme cohete naranja y blanco despegó con tres estadounidenses y un canadiense a bordo desde el Centro Espacial Kennedy de Florida alrededor de las 18H35 locales, constató un periodista de la AFP en el lugar.



"¡Vamos a la Luna!", gritó un espectador.

Los responsables de la NASA y los espectadores celebraron por igual el despegue de la nave a medida que se elevaba alejándose de la Tierra, un hito que finalmente se hizo realidad tras años de retrasos y sobrecostos enormes.









Ocho minutos después del lanzamiento, la cápsula Orion se desprendió como estaba previsto de la primera parte del cohete SLS, que la impulsó al espacio y la puso en la órbita terrestre.









Se espera que esta odisea espacial dure aproximadamente unos 10 días.









La tripulación incluye a los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen.









Durante los chequeos finales antes de que se diera luz verde al lanzamiento de Artemis II, los astronautas pronunciaron unas breves palabras: "Vamos en nombre de toda la humanidad", dijo Hansen.









La directora de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, se dirigió directamente a los astronautas.









"Reid, Victor, Christina y Jeremy: en esta misión histórica se llevan con ustedes el corazón de este equipo de Artemis, el espíritu audaz del pueblo estadounidense y de nuestros socios en todo el mundo, y las esperanzas y los sueños de una nueva generación. Buena suerte. Que Dios acompañe a Artemis II. Adelante", dijo.









El clima para el lanzamiento no fue del todo perfecto, pero estuvo cerca, con un 90% de probabilidades de condiciones adecuadas para el despegue.









Los cuatro astronautas permanecerán ahora alrededor de la Tierra para realizar una serie de pruebas, antes de poner rumbo el jueves hacia la Luna, situada a más de 384.000 kilómetros de la Tierra.









También pondrán a prueba sus capacidades de pilotaje manual durante simulaciones de acoplamiento.













- Repetidos contratiempos -









El viaje marca una serie de hitos históricos: la primera persona negra, la primera mujer y el primer no estadounidense participan en una misión lunar.









Si la misión transcurre según lo previsto, los astronautas batirán un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que cualquier ser humano antes.









Es también el primer vuelo tripulado del nuevo cohete lunar de la NASA, bautizado como Space Launch System (SLS).









El gigantesco cohete naranja y blanco está diseñado para permitir a Estados Unidos regresar de forma reiterada a la Luna, con el objetivo de establecer una base permanente que sirva como plataforma para futuras exploraciones.









La misión estaba inicialmente prevista para despegar en febrero.









Pero los repetidos contratiempos la frenaron e incluso obligaron a regresar el cohete a su hangar para análisis y reparaciones.









Según las autoridades locales, se esperaba que unas 400.000 personas se reunieran cerca de la llamada Costa Espacial para presenciar el histórico despegue.









- TRUMP: "MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS" -









El programa Artemis ha estado plagado de retrasos y enormes sobrecostos.









También está sometido a la presión del presidente Donald Trump, que aceleró el ritmo de este ambicioso proyecto cuya meta es ver huellas sobre la superficie lunar antes de 2029, cuando termina su segundo mandato.









Los objetivos de Artemis II incluyen verificar que tanto el cohete como la nave espacial estén en perfecto estado de funcionamiento, con la esperanza de allanar el camino para un regreso y un alunizaje en 2028.









Ese plazo provoca escepticismo entre los expertos, en parte porque depende de los avances tecnológicos del sector privado.









La actual era de esfuerzos para llegar a la Luna en Estados Unidos se ha descrito con frecuencia como un esfuerzo por competir con China, que aspira a llevar humanos a la Luna para 2030.









Trump, que este miércoles se preparaba para dirigirse al país en un discurso sobre la guerra en Oriente Medio, se tomó un momento para dejar un mensaje en las redes sociales antes del lanzamiento.









"Estamos GANANDO, en el Espacio, en la Tierra y en todos los puntos intermedios — Económicamente, Militarmente y ahora, MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS. ¡Nadie se nos acerca! Estados Unidos no solo compite, DOMINAMOS, y el mundo entero está mirando", publicó el presidente en Truth Social.





