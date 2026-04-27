"Usted es mi maestro": David Faitelson le ofrece disculpas a José Ramón Fernández

Los polémicos periodistas David Faitelson y José Ramón Fernández se dieron la mano y dejaron atrás su controversia.

Faitelson, de TUDN, y Fernández, de ESPN, aprovecharon el momento durante la ceremonia en el Salón de la Fama de Pachuca.

Así queda constatado en este video:

"Usted es mi maestro", le dijo Faitelson, mientras le ofrecía disculpas a Fernández.

La amistad de ambos entró en controversia cuando Faitelson dejó ESPN y entró a TUDN.