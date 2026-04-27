Internacional
"Usted es mi maestro": David Faitelson le ofrece disculpas a José Ramón Fernández
Esto fue lo que sucedió entre los polémicos periodistas.
Los polémicos periodistas David Faitelson y José Ramón Fernández se dieron la mano y dejaron atrás su controversia.
Faitelson, de TUDN, y Fernández, de ESPN, aprovecharon el momento durante la ceremonia en el Salón de la Fama de Pachuca.
Así queda constatado en este video:
El momento culminante del @salondelafama en #Pachuca@DavidFaitelson_ ofrece una disculpa pública a @joserra_espn y se dan la mano. pic.twitter.com/zbettMyxFM— ignacio suarez (@fantasmasuarez) April 27, 2026
"Usted es mi maestro", le dijo Faitelson, mientras le ofrecía disculpas a Fernández.
La amistad de ambos entró en controversia cuando Faitelson dejó ESPN y entró a TUDN.