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"Usted es mi maestro": David Faitelson le ofrece disculpas a José Ramón Fernández

Esto fue lo que sucedió entre los polémicos periodistas.

David Faitelson y José Ramón Fernández.
David Faitelson y José Ramón Fernández.
Por Daniel Jiménez 27 de abril de 2026, 13:33 PM

Los polémicos periodistas David Faitelson y José Ramón Fernández se dieron la mano y dejaron atrás su controversia.

Faitelson, de TUDN, y Fernández, de ESPN, aprovecharon el momento durante la ceremonia en el Salón de la Fama de Pachuca.

Así queda constatado en este video:

"Usted es mi maestro", le dijo Faitelson, mientras le ofrecía disculpas a Fernández.

La amistad de ambos entró en controversia cuando Faitelson dejó ESPN y entró a TUDN.

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