Uno de cada tres niños carece de agua en Nigeria, según Unicef

En Nigeria, el país más poblado de África, casi uno de cada tres niños carece de agua suficiente para satisfacer sus necesidades diarias, advirtió el lunes Unicef en un comunicado con motivo del Día Mundial del Agua.



"Más de 1.420 millones de personas en todo el mundo, incluidos 450 millones de niños, viven en zonas en las que el acceso al agua es un problema importante o de primer orden", según los últimos datos recogidos por Unicef.



Estas cifras "son especialmente preocupantes" en Nigeria, donde 26,5 millones de niños, es decir, el 29% de los niños del país, no tienen acceso suficiente al agua para cubrir sus necesidades diarias, añade el comunicado.



Además, el 86% de los nigerianos no tiene acceso a una fuente de agua de calidad.



Y las consecuencias sobra la educación y la salud de los niños son importantes.



"Cuando los pozos se secan, los niños faltan a la escuela para ir a buscar agua. Cuando las sequías reducen el suministro de alimentos, los niños sufren desnutrición y retraso en el crecimiento", dijo Peter Hawkins, representante de UNICEF en Nigeria.



"Cuando se producen inundaciones, los niños son víctimas de enfermedades transmitidas por el agua. Y cuando no hay agua, los niños no pueden lavarse las manos y protegerse de las enfermedades", dijo.



"La crisis mundial del agua no está por llegar: ya está aquí, y los niños son las primeras víctimas", advirtió Hawkins.



En Afganistán, Etiopía, Pakistán y Sudán, entre otros, el acceso de los niños al agua también es muy preocupante, según el comunicado.